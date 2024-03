Câmaras Municipais de SP consomem R$ 3,7 bilhões; gasto aumentou 12,6% em 2023. 27/03/2024 – SÃO PAULO – Com 6.908 vereadores distribuídos no interior, litoral e cidades da Grande São Paulo, as 644 Câmaras Municipais do Estado de São Paulo (exceto a da Capital) consumiram um montante de R$ 3.702.589.231,51 ao longo de 2023. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 12,66% nas despesas para manutenção dos plenários que abrigam entre 9 e 34 cadeiras de Vereador. Os recursos empregados no custeio e no pagamento de pessoal, frente a uma população estimada em 32.959.239 habitantes, segundo dados do IBGE, representam uma média per capita de R$ 112,34 por habitante.

Guarulhos entre os que mais gastam com Câmara Municipal em SP

Guarulhos está entre os cinco municípios que mais gastaram por vereador em 2023, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O município também ocupa o segundo lugar em termos de gastos totais, atrás apenas de Campinas.