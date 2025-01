5 ( 100000000000500 )

Guarulhos bate recorde histórico: 43,6 milhões de passageiros em 2024

Aeroporto Internacional de São Paulo consolida posição como principal hub aéreo da América Latina.

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, consolidou sua posição como um dos principais hubs aéreos da América Latina ao bater um recorde histórico na movimentação de passageiros em 2024. Mais de 43,6 milhões de pessoas escolheram o terminal para suas viagens, superando em muito a marca anterior, registrada em 2019.

Esse resultado expressivo demonstra a retomada do setor aéreo após a pandemia de Covid-19 e a crescente demanda por viagens aéreas no Brasil e no mundo. Diversos fatores contribuíram para esse crescimento, como a reabertura de fronteiras, a expansão da malha aérea e a oferta de novas rotas e destinos.

Crescimento e perspectivas para o futuro

O recorde de passageiros em Guarulhos é um sinal positivo para a economia brasileira, indicando uma retomada do crescimento e um aumento da atividade turística. Além disso, o resultado reforça a importância do aeroporto para a conectividade do país com o resto do mundo.

Para os próximos anos, as perspectivas são otimistas. A GRU Airport, concessionária responsável pela administração do aeroporto, tem investido em diversas obras de expansão e modernização, visando aumentar ainda mais a capacidade do terminal e oferecer um serviço de alta qualidade aos passageiros.