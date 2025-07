5 ( 1 )

Por Redação 19:58:14

Guarulhos bate novo recorde e cresce 182% em geração de empregos

Guarulhos vem batendo sucessivos recordes na geração de empregos em 2025. Após ter fechado o melhor primeiro trimestre da série histórica, o município registrou aumento de 182% no saldo de postos de trabalho em maio, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo balanço do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Guarulhos contabilizou 834 novas vagas em maio, contra 295 em maio de 2024, crescimento de 182,71%.

Desde janeiro, Guarulhos gerou 11.381 empregos com carteira assinada em 2025, desempenho 18,71% melhor do que nos primeiros cinco meses de 2024, quando registrou 9.587 vagas.

Os ótimos resultados consolidam Guarulhos como o segundo município que mais gera postos de trabalho no estado de São Paulo, atrás apenas da capital paulista, e entre as 10 maiores cidades do ranking nacional.

As ações da Prefeitura para o estímulo ao trabalho e ao desenvolvimento de Guarulhos contribuíram para o excelente desempenho na área da criação de empregos, como isenções tributárias e outros benefícios para atrair empresas a se instalarem no município, além de mutirões e megaeventos como a Semana do Trabalhador, realizada em maio.

