Guarulhos amplia vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses

A partir desta quinta-feira (22) todas as pessoas com mais de seis meses de idade poderão se vacinar contra a gripe nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos. A ampliação segue orientação do Ministério da Saúde e tem como objetivo reforçar a proteção da população durante o período de maior circulação do vírus Influenza. A vacina está disponível no Ambulatório da Criança e em todas as UBS da cidade, com exceção das unidades Morros, Marinópolis e Parque Cecap, que estão temporariamente fechadas para reforma.

Com essa nova etapa, a imunização passa a contemplar também quem está fora dos grupos prioritários definidos no início da campanha, iniciada antecipadamente em Guarulhos no dia 2 de abril. O imunizante protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B do vírus Influenza, ajudando a prevenir formas graves da doença e internações, principalmente por complicações como pneumonias bacterianas secundárias.

Para se vacinar, basta comparecer à UBS mais próxima com um documento oficial com foto e a carteirinha de vacinação. No caso das crianças, a apresentação da caderneta é especialmente importante para avaliação do esquema vacinal, que prevê duas doses. A vacina é segura, eficaz e essencial para a proteção individual e coletiva.

Grupos vulneráveis seguem como prioridade

Apesar da ampliação para toda a população, a Secretaria da Saúde reforça a importância de vacinar os grupos mais vulneráveis, como gestantes, idosos e crianças, que continuam sendo prioridade na estratégia do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Para isso, as UBS seguem intensificando as ações de busca ativa, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre essas populações.

Serviço

O Ambulatório da Criança está localizado na rua Osvaldo Cruz, 151, no Centro. Os endereços das UBS estão disponíveis em: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.