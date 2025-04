Guarulhos será contemplada com 955 unidades habitacionais pelo programa Casa Paulista

Por meio do programa do governo estadual Casa Paulista, Guarulhos será beneficiada com 955 novas unidades habitacionais, sendo 500 na modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA) e 455 na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), além de melhorias urbanas no entorno do Aeroporto Internacional, através do programa Bairro Paulista. Os investimentos foram anunciados pelo governador Tarcísio de Freitas, nesta segunda-feira (14), em cerimônia que contou com a participação do secretário municipal de Habitação, Anistaldo Luiz Lopes da Silva, representando o prefeito Lucas Sanches, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

“A cidade de Guarulhos segue avançando com o apoio do Governo do Estado. Esse projeto trará não apenas mais moradias dignas, mas também um novo ambiente urbano mais seguro, acessível e com melhor qualidade de vida para a população”, afirmou Anistaldo.

Cartas de crédito

Na modalidade Carta de Crédito Associativo, a CDHU concede financiamento a famílias com renda de até cinco salários mínimos para empreendimentos inscritos por meio de editais de credenciamento, que devem ter os projetos homologados. Os imóveis são financiados conforme os critérios da CDHU e das diretrizes da política habitacional do Estado, que preveem juro zero e comprometimento de 20% da renda, com o pagamento das parcelas mensais do financiamento de até 30 anos.

Já na modalidade Carta de Crédito Imobiliário, as famílias com renda de um a três salários mínimos recebem subsídio para aquisição da moradia diretamente com a construtora, sem a necessidade de realização de sorteios.

Urbanização

O município também será contemplado com obras de urbanismo na área do entorno do aeroporto, por meio do programa Bairro Paulista -Cidades Sustentáveis. As melhorias incluirão arborização urbana, implantação de pomar urbano, instalação de bancos, pergolados e lixeiras, pontos de encontro, ecoponto, parque infantil e faixa elevada para travessia de pedestre.

Vale destacar que estas intervenções levam em consideração técnicas e materiais sustentáveis, que estimulam ganhos ambientais e a melhoria da qualidade de vida da população.