Guarulhos participa de campanha nacional de vacinação em escolas

Desde março, Guarulhos vem intensificando a orientação aos alunos da rede pública sobre a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. A mobilização faz parte da campanha nacional de atualização da caderneta de vacinação nas escolas públicas, que tem início oficial nesta segunda-feira (14), promovida pelo Ministério da Saúde.

Equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão percorrendo escolas municipais, estaduais e conveniadas para verificar a situação vacinal de crianças e adolescentes de zero a 14 anos. Com autorização prévia dos pais ou responsáveis, as vacinas com doses em atraso serão aplicadas diretamente nas unidades escolares.

No próximo dia 23, a vacinação será realizada na EPG Elis Regina, no bairro Água Chata. A iniciativa é realizada em parceria pelas secretarias municipais de Saúde e Educação e integra o Programa Saúde na Escola (PSE), com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e proteger o público infantojuvenil contra diversas doenças.

Serão disponibilizadas vacinas previstas no calendário nacional de imunização, conforme a faixa etária, incluindo as doses contra febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (difteria, tétano e coqueluche), meningocócica ACWY e HPV (Papilomavírus humano).

As famílias podem acompanhar o histórico de vacinação dos filhos e receber lembretes sobre as próximas doses por meio da Caderneta Digital de Saúde da Criança, recém-lançada pelo Ministério da Saúde. A ferramenta está integrada ao aplicativo Meu SUS Digital, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS, além da versão web: