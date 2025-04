Desde 24 de janeiro a Secretaria da Saúde vem intensificando as ações de prevenção contra a febre amarela por meio de visitas a residências e estabelecimentos, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da imunização e ampliar o acesso à vacinação. A iniciativa já resultou na avaliação de 70.373 cadernetas de vacinação e na imunização de mais de 10 mil munícipes contra a doença. Apesar do avanço, a cobertura vacinal no município ainda está abaixo do ideal, o que acende um alerta para o risco de circulação do vírus em áreas urbanas. A meta da Prefeitura é atingir, no mínimo, 95% de cobertura entre a população de 9 meses a 59 anos.

Guarulhos reforça ações de prevenção e vacinação contra a febre amarela

A vacinação segue as diretrizes do Ministério da Saúde. Neste momento, crianças de até 6 meses recebem uma dose adicional, as que têm entre 9 meses a 5 anos devem receber duas doses; pessoas com idade a partir de 5 a 59 anos não vacinadas devem tomar uma dose única, e quem recebeu a dose fracionada em 2018 ou 2019 deve completar o esquema com a dose plena. Já gestantes e pessoas com 60 anos ou mais devem ser vacinadas apenas com indicação médica.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e, no caso das crianças, a caderneta de vacinação. A vacina, que é a principal forma de prevenção contra a febre amarela, está disponível gratuitamente no Ambulatório da Criança (rua Oswaldo Cruz, 151, Centro) e em todas as 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, exceto as unidades Morros e Marinópolis, que passam por melhorias.

A Prefeitura alerta a população que macacos não transmitem a febre amarela, eles também podem ser vítimas da doença e exercem papel fundamental na vigilância ambiental, pois ajudam a detectar a circulação do vírus na natureza. Ao avistar um macaco, a orientação é não se aproximar, manter crianças e animais domésticos afastados e, caso o animal esteja doente, ferido ou morto, acionar imediatamente os órgãos responsáveis: Centro de Controle de Zoonoses, Defesa Civil ou a GCM Ambiental. Se o animal estiver saudável e em seu habitat, a recomendação é não interferir, nem alimentá-lo, capturá-lo ou agredi-lo.

A Secretaria da Saúde reforça que maltratar macacos é crime ambiental. Os verdadeiros transmissores da febre amarela são os mosquitos silvestres dos gêneros Haemagogus e Sabethes, comuns em áreas de mata. No ciclo urbano, erradicado no Brasil desde 1942, a transmissão ocorre pelo Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Serviço:

Centro de Controle de Zoonoses – (11) 2436-3666 (segunda a sexta, das 8h às 17h)

Defesa Civil – 199 ou (11) 2461-9286 (fora do horário comercial)

GCM Ambiental – 153 ou (11) 2475-9444 (fora do horário comercial)

Os endereços das UBS podem ser consultados no site da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.