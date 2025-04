Guarulhos propõe atualização de dados do IBGE em reunião do Condemat

A SDCETI (Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação) representou Guarulhos na reunião estratégica no Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), realizada esta semana em Mogi das Cruzes.

No importante encontro entre líderes do setor público e representantes do desenvolvimento econômico da região do Alto Tietê, participaram o secretário Rodrigo Redoschi e a diretora de Relações Empresarias da SDCETI, Maria Luisa Belo. O objetivo principal foi sugerir uma parceria com o consórcio para solicitar ao IBGE a atualização dos dados socioeconômicos dos municípios da região.

O Alto Tietê é um polo econômico de grande relevância, composto por 14 municípios que abrigam cerca de 3,2 milhões de habitantes, movimentando um orçamento anual superior a R$ 10 bilhões. Com um parque industrial robusto e uma economia diversificada, a obtenção de informações atualizadas sobre a população, renda, infraestrutura e setor produtivo é essencial para a formulação de políticas públicas e atração de investimentos.

A proposta da SDCETI visa a garantir que os municípios do CONDEMAT tenham acesso às estatísticas mais precisas para um planejamento urbano e econômico mais eficiente. Segundo o secretário Rodrigo Redoschi, essa iniciativa permitirá maior clareza sobre os desafios e oportunidades da região, possibilitando um crescimento sustentável e inovador.

A união dos municípios para um planejamento estratégico

O CONDEMAT tem como um de seus pilares a integração entre os municípios da região, atuando na busca de soluções coletivas para desafios comuns. A parceria proposta por Guarulhos reforça a necessidade de trabalho conjunto para fortalecer a representatividade dos municípios junto aos governos estadual e federal.

A diretora Maria Luisa Belo destacou que a atualização dos dados do IBGE não apenas contribuirá para o desenvolvimento econômico, mas também auxiliará no aprimoramento de políticas públicas voltadas à infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e geração de empregos.

A iniciativa da SDCETI demonstra o compromisso da gestão municipal em atuar de forma estratégica e integrada com os demais municípios do Alto Tietê. A parceria com o CONDEMAT e a solicitação de dados atualizados ao IBGE são passos fundamentais para promover um ambiente de negócios mais sustentável, inovador e competitivo na região.