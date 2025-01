0 ( 0 )

Por Redação 10:38:48

Governo recua e abandona novas regras de fiscalização do Pix

O governo federal, após enfrentar uma intensa pressão popular e uma onda de fake news, decidiu revogar as novas regras de fiscalização do Pix. A medida, que previa um maior controle sobre as transações financeiras realizadas por meio do sistema de pagamentos instantâneos, gerou insegurança entre os usuários e foi alvo de críticas por parte de especialistas e entidades de defesa do consumidor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a decisão visa garantir a segurança jurídica e evitar que o Pix seja utilizado como instrumento de controle sobre a população.