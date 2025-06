Ginástica artística de Guarulhos garante sete medalhas na Taça São Paulo

No último sábado (31) a equipe feminina de ginástica artística de Guarulhos garantiu sete medalhas na Taça São Paulo, que foi realizada no Ginásio Bonifácio Cardoso, na Vila Tijuco. O destaque foi a categoria mirim, na qual a equipe conquistou todos os pódios no individual geral, com Fernanda Alves Teixeira em terceiro lugar, Isabella Nogueira Nunes como vice-campeã e Eduarda Barros Pedroso em primeiro. Esses resultados garantiram o campeonato por equipes para o município.

Pela mesma competição, mas na categoria pré-infantil, teve dobradinha no individual geral, com Manuela Bernardes em terceiro lugar e Thaina Cleres Rosa sagrando-se campeã. A equipe ainda garantiu o primeiro lugar na disputa por equipes com as atletas Bella Camilo, Beatriz Ramalho, Helena Yamamoto, Antonella Céspede e Olívia Collares.

No próximo sábado (7) acontecerá o Troféu São Paulo de Ginástica Artística, no qual outras equipes de Guarulhos estarão em disputa. O evento acontecerá também no Ginásio Bonifácio Cardoso, a partir das 8h, com entrada gratuita.