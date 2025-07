0 ( 0 )

Por Redação 11:53:11

Ginástica rítmica e judô de Guarulhos conquistam medalhas nos Jogos Regionais

Guarulhos segue fazendo bonito na disputa dos Jogos Regionais em São José dos Campos. Neste final de semana foram conquistadas duas medalhas individuais, uma na ginástica rítmica e ou no judô, além de vitórias em diversas modalidades.

No sábado (5) Guarulhos garantiu a primeira medalha nos Jogos Regionais com Sara Gonçalves, que ficou com a medalha de bronze no individual geral da ginástica rítmica. A ginasta ainda garantiu o quarto lugar na maças e bola. Já a equipe de ginástica rítmica ainda conquistou o quinto lugar no conjunto. A competição aconteceu no Ginásio Teatrão.

A segunda medalha de Guarulhos veio no domingo (6) com o atleta de judô Eduardo Shingaki, que foi vice-campeão no peso leve da modalidade. Ele representou a cidade em uma parceria com a equipe Estrela de Guarulhos/AGEC.

O judô ainda garantiu boas colocações nos Jogos. Na disputa por equipe, o feminino ficou em 5° lugar e o masculino em 7° lugar. No kata, o feminino ficou em 6° lugar e o masculino em 4°. As disputas aconteceram no SESI São José dos Campos.

Ainda no domingo, a equipe de basquete 3×3 Apagebask/Guarulhos garantiu os seguintes resultados na fase de grupos: Guarulhos 11 x 21 Campos do Jordão; Guararema 11 x 21 Guarulhos; Guarulhos 10 x 22 Jacareí. As disputas aconteceram no Ginásio Linneu de Moura.

O domingo ainda contou com mais três vitórias nos coletivos: o handebol Aciseg/Guarulhos fez 47 a 6 contra Jacareí; o Vôlei/Guarulhos feminino garantiu 2 sets a 1 contra Pindamonhangaba e o Vôlei/Guarulhos masculino fechou a noite com 2 sets a 0 contra Jacareí.

