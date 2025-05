Gestores dos CEUs participam de capacitação sobre abordagem da cultura indígena em sala de aula

Nesta quinta-feira (29), gestores dos CEUs e espaços educacionais de Guarulhos participaram de atividade formativa com o grupo Kari, no auditório do Sesc Guarulhos. A ação, que integra a programação da Semana Mundial do Brincar, teve como objetivo proporcionar aos educadores um espaço de reflexão e de troca sobre a abordagem da cultura indígena no contexto escolar.

O encontro explorou temas como meio ambiente, culinária, cantos, danças, rituais e filosofias indígenas, ampliando o repertório dos participantes e fortalecendo o reconhecimento da ancestralidade.

Por meio de um bate-papo “provocativo”, foram apresentadas ao grupo ferramentas de pesquisa e estratégias pedagógicas que possibilitam a aproximação respeitosa e aprofundada das cosmovisões indígenas, das etnias Tukano e Tariano.

Na segunda parte do encontro, o grupo se envolveu em vivência prática com brincadeiras populares de origens indígenas. Muitas dessas brincadeiras são amplamente conhecidas, mas suas raízes culturais nem sempre são. A atividade buscou evidenciar a importância do brincar espontâneo e do uso de materiais não estruturados, conectando a cultura indígena às infâncias e promovendo um olhar atento à diversidade de saberes.

A atividade formativa integra a programação do Espaço de Brincar, que valoriza o brincar como eixo central do desenvolvimento infantil. Por meio de parceria entre a Secretaria de Educação e o Sesc Guarulhos, a formação abordou temáticas relacionadas às infâncias, ao brincar e à valorização das culturas tradicionais na educação.

