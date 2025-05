0 ( 0 )

Por Redação 18:58:09

GCMs de Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba prendem cinco pessoas e apreendem entorpecentes em operação “Fronteiras Seguras”.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, em ação conjunta com as GCMs de Arujá e Itaquaquecetuba, realizou na quinta-feira (15) uma operação integrada denominada “Fronteiras Seguras”. As cidades integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e região (Condemat), importante ferramenta de gestão pública e de cooperação intermunicipal.

A preleção ocorreu no Jardim Cumbica, na avenida Brejinho, unidade da Inspetoria Leste, reunindo 99 agentes e 42 viaturas das três cidades. O secretário de segurança Gilson Hélio Jesus dos Santos, de Guarulhos, orientou os trabalhos iniciados às 15h, juntamente com os comandantes gerais das respectivas Corporações.

“As ações ostensivas reforçam a segurança nas divisas e demonstram o grande compromisso das cidades com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas”, destacou Hélio. As equipes de policiamento municipal atuaram em pontos estratégicos de maior visibilidade, circulação de veículos e pessoas, gerando os seguintes resultados: cinco presos, sendo quatro criminosos em flagrante por tráfico de entorpecentes e um por crime de trânsito. Houve a apreensão de 3846 embalagens contendo cocaína e crack, além de R$ 1.806 reais em dinheiro, um veículo e dois celulares associados ao crime. Um veículo produto de furto foi recuperado e restituído ao proprietário. “A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, seguirá firme no propósito de promover a ordem, a paz e a segurança de todos os cidadãos guarulhenses”, finalizou o secretário Hélio.