0 ( 0 )

Por Redação 15:04:05

GCM trabalha nas escolas o tema da educação ambiental com crianças do ensino fundamental.

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apresentaram na terça-feira (3) uma oficina de educação ambiental para crianças do ensino fundamental do Colégio Futurum, localizado na rua Dona Tecla, no Jardim Flor da Montanha. A coordenação pedagógica da escola particular solicitou a visita da especializada da GCM com o objetivo de promover a sensibilização e a conscientização dos alunos sobre a importância de cuidar do meio ambiente e de desenvolver hábitos sustentáveis desde cedo. O evento, que alcançou 200 crianças em dois períodos, coincidiu com o Dia Nacional da Educação Ambiental, celebrado em 03 de junho desde o ano de 2012, instituído pela Lei nº 12.633. O Inspetor Cláudio Chamelete, comandante da Inspetoria, salientou que “as atividades são parte do projeto Educação Ambiental (Educam), da GCM de Guarulhos, as quais buscam potencializar nos alunos a consciência critica e a compreensão dos impactos das ações humanas no meio ambiente, além da busca por práticas sustentáveis para preservar e proteger os recursos naturais”. A GCM Ambiental trabalha diariamente pela conservação ecológica do município, cercado por remanescentes florestais da Mata Atlântica, como a Serra da Cantareira, que oferecem habitat para diversas espécies de animais silvestres, inclusive alguns ameaçados de extinção.

GCM trabalha nas escolas o tema da educação ambiental com crianças do ensino fundamental.