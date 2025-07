GCM Recupera Caminhão Roubado com Medicamentos no Jardim São Geraldo

Por Redação 17:29:20

Ação rápida da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) localizou veículo desviado após roubo; motorista foi liberado ileso

GCM Recupera Caminhão Roubado com Carga de Medicamentos no Jardim São Geraldo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou na terça-feira (1º) um caminhão Ford Cargo branco, roubado com uma carga de medicamentos, durante patrulhamento no Parque Industrial do Jardim São Geraldo. A ação foi realizada pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que atuava em policiamento preventivo na região.

Como Ocorreu o Roubo e a Recuperação

A equipe da GCM foi acionada pelo gerente operacional da empresa Voetur Cargas, que relatou a perda de contato com o motorista e o desvio repentino da rota do veículo. Utilizando os dados do GPS, que indicava a localização do caminhão na Rua Teodoro Goldschmidt, os agentes se deslocaram até o local e encontraram o veículo abandonado, sem o motorista e sem a carga.

O local foi isolado para perícia, e o caso foi registrado como roubo no 9º Distrito Policial (Jardim Paraíso). O caminhão foi devolvido ao responsável pela transportadora.

Motorista Feito Refém é Liberado

O motorista, que havia sido feito refém pelos criminosos, foi liberado nas proximidades do Trevo de Bonsucesso e compareceu à delegacia para prestar depoimento e auxiliar nas investigações.

Compromisso da GCM com a Segurança

A Guarda Civil Municipal reforçou seu compromisso com a segurança pública e destacou a importância do trabalho integrado com as forças policiais no combate à criminalidade em Guarulhos.

