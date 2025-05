0 ( 0 )

Por Redação 17:22:34

GCM recupera no Parque Santo Antônio um veículo furtado em São Paulo.

Agentes da Inspetoria Sul da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperaram no Parque Santo Antônio, na terça-feira (27), um veículo produto de furto horas antes na zona sul de São Paulo. A equipe de policiamento preventivo municipal deparou com o veículo, um VW Saveiro prata, ano 2021, estacionado e com os vidros abertos na rua Urutai. Na averiguação, os agentes constataram que o emplacamento não condizia com o veículo e, mais apuradamente, levantaram as informações corretas que indicavam o alerta de furto. Em contato com o proprietário, as partes foram encaminhadas ao 2º Distrito Policial, onde o delegado de polícia lavrou boletim de ocorrência por localização e devolução do bem ao legítimo dono.

