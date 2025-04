GCM prende três homens e apreende 4,2 kg de entorpecentes em quatro ações

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu três homens e apreendeu 4,2 kg de entorpecentes em quatro ações contra o tráfico na cidade desde terça-feira, dia 1º, mobilizando diferentes setores da corporação.

Agentes da Inspetoria Leste prenderam dois homens em duas dessas ocorrências. Na terça, uma equipe em patrulhamento preventivo e de proteção escolar pelo bairro Cidade Tupinambá prendeu um deles com 257 gramas de cocaína e maconha acondicionados em uma bolsa. Ele foi conduzido ao 4° Distrito Policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante.

A outra prisão ocorreu na rua da Pátria, no Jardim Vermelhão, na manhã de quinta-feira (3), durante apoio ao Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares (Dacoi). Um homem foi detido com uma mochila contendo 1,5 kg de maconha e cocaína, sendo conduzido ao 4° Distrito Policial e preso em flagrante pela autoridade.

A terceira ação foi desenvolvida pelo Canil da GCM na rua Juquitiba, no Jardim Santa Edwirges, na tarde de quinta-feira (3). A equipe em patrulhamento deparou com um suspeito nas proximidades do ginásio poliesportivo Paschoal Thomeu, que abandonou uma sacola e fugiu ao avistar a viatura, conseguindo escapar ao adentrar a comunidade local. No interior do recipiente havia 350 gramas de maconha e cocaína, cujas embalagens foram apresentadas no 1° Distrito Policial, onde a autoridade lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes e por localização e apreensão dos materiais.

Por fim, ainda na quinta-feira (3), agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam um homem na rua Campo Erê, na Vila Rio de Janeiro. Ele portava uma bolsa contendo várias embalagens de maconha e cocaína, totalizando mais 2,1 kg de entorpecentes. O detido foi apresentado à autoridade de plantão no 1° Distrito Policial, juntamente com as substâncias ilícitas, onde a autoridade ratificou a prisão em flagrante.

Em suma, todos os materiais apreendidos foram submetidos à perícia técnica pelo Instituto de Criminalística e os três homens detidos por tráfico de entorpecentes ficaram à disposição da Justiça.