GCM prende três homens, recupera veículo e celular roubados e apreende drogas no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou entre a sexta-feira (4) e a madrugada desta segunda-feira (7) uma série de ações de policiamento preventivo e de combate à perturbação do sossego público em diversos bairros da cidade. As operações, batizadas de Guarulhos Mais Segura e Ordem e Paz, resultaram na prisão de três homens, além da recuperação de bens roubados e da apreensão de entorpecentes.

Durante as diligências, dois indivíduos foram detidos por envolvimento com tráfico de drogas e receptação. Outro homem foi preso em flagrante por violência doméstica no Jardim Paulista. Também foram recuperados um veículo e um aparelho celular, ambos com registro de roubo, e apreendidos aproximadamente 2,3 quilos de cocaína e maconha.

As operações abrangeram ainda a fiscalização em bares e adegas, com foco em denúncias por excesso de barulho. No Jardim Presidente Dutra, ações nas ruas Maria Paula Mota e Marinópolis, bem como na praça Orobó, resultaram no fechamento de estabelecimentos em parceria com agentes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU).

No Jardim Centenário, um bar localizado em frente ao PA Dona Luiza também foi fechado. No local, além da perturbação provocada por equipamento de som, os agentes localizaram uma máquina caça-níquel. O proprietário foi encaminhado ao 4º Distrito Policial, localizado na Avenida Santana do Mundaú, 684 – Cidade Parque Alvorada. O caso será investigado como contravenção penal.

As operações reforçam o compromisso da GCM com a segurança pública e a ordem urbana, atendendo a demandas da população e coibindo práticas ilícitas que afetam a qualidade de vida nas comunidades.

