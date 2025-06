0 ( 0 )

Por Redação 17:26:14

GCM prende homem por receptação e apreende mercadorias roubadas na Vila Rosália.

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem por receptação, na tarde de quarta-feira (25), na avenida Campista, na Vila Rosália. A equipe deparou com o acusado durante policiamento preventivo municipal com motocicletas pela região. Ele correu com um pacote nas mãos ao avistar as viaturas, sendo detido ao adentrar uma residência no interior da comunidade, onde havia outros dois suspeitos, os quais conseguiram fugir saltando muros e telhados. Na residência foram localizadas grande e variada quantidade de objetos oriundos de furtos e roubos de cargas, os quais estavam acondicionados em sacos plásticos característicos de encomendas da empresa Mercado Livre, destinados a endereços diversos.

Várias embalagens de outras transportadoras também estavam naquele espaço, algumas rasgadas, igualmente contendo endereços e destinatários distintos. Diante disso, houve a preservação do local para a perícia e o homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial para a adoção das providências de Polícia Judiciária. Concomitantemente, compareceu à delegacia uma vítima, motorista de entregas, que informou ter sido roubada por três criminosos, reconhecendo os objetos que estavam na residência, os quais possuíam códigos de identificação compatíveis com os relacionados. Posteriormente à perícia, eles foram cadastrados e apreendidos. Após as apurações, o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por receptação, não arbitrando fiança, pois o autor já possui registros criminais anteriores no mesmo delito. As investigações prosseguirão para identificar a relação com o crime de roubo do preso e dos suspeitos que fugiram.

