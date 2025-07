GCM prende homem por receptação no Jardim Presidente Dutra

Por Redação 15:53:41

GCM prende homem por receptação no Jardim Presidente Dutra

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na madrugada de sábado (5) um homem por receptação de um aparelho celular roubado, no Jardim Presidente Dutra.

A equipe realizava policiamento preventivo municipal pela rua Maria Paula Mota quando abordou o suspeito. Durante a verificação, foi constatado que o celular em posse do indivíduo possuía um registro de impedimento por roubo, confirmado por meio do número de identificação único do aparelho, o IMEI.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas ao 7º Distrito Policial, localizado na Estrada Nazaré-Guarulhos, 2.447, no Jardim São João, onde foi registrado boletim de ocorrência por receptação, crime previsto no Código Penal.

A GCM reforça a importância de que, antes de comprar um celular, o consumidor confira se o número do IMEI exibido ao discar *#06# é o mesmo que consta na caixa e no adesivo do aparelho. Caso haja divergência, o equipamento pode ser irregular. Por isso, recomenda-se sempre adquirir celulares de fornecedores confiáveis e exigir nota fiscal.

Celular recuperado no Jardim São João

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperaram na manhã de sábado (5) um aparelho celular modelo iPhone roubado no dia anterior no bairro Santos Dumont. A ação ocorreu no Jardim São João, durante patrulhamento preventivo municipal na região do Sítio da Candinha.

A equipe foi acionada pela vítima, que informou que o seu aparelho emitia sinais de localização nas proximidades. Ele também teve a motocicleta subtraída durante o roubo. Os agentes seguiram o rastreamento pela estrada do Saboó e adentraram uma área de mata, onde conseguiram localizar o celular escondido.

A motocicleta ainda não foi encontrada, mas o aparelho foi entregue ao proprietário no 31º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Cidade Seródio, onde o roubo havia sido registrado.

