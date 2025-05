0 ( 0 )

Por Redação 18:42:41

GCM prende homem por porte ilegal de arma de fogo no Jardim Rosana.

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na noite de quarta-feira (21) por porte ilegal de arma de fogo. A equipe de policiamento municipal deparou com um veículo Ford Focus prata durante patrulhamento preventivo pela região do Jardim Palmira, quando o condutor inesperadamente empreendeu velocidade no veículo. A ação chamou a atenção da equipe que, em breve acompanhamento pela rua Enedina Torcheti, percebeu o momento em que o motorista do veículo arremessou uma pochete com a arma, um revólver calibre 38 com três munições intactas. Na averiguação do veículo, uma mulher foi identificada como acompanhante, tendo em seu poder 8 mil reais em dinheiro. As partes foram encaminhadas ao 1° Distrito Policial, onde o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por porte ilegal de arma. O dinheiro foi apreendido por meio de boletim de ocorrência para devidas apurações do departamento de investigações da Polícia Civil