GCM prende duas mulheres por tráfico e apreende 6,2 kg de entorpecentes na Vila Carmela I

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam duas mulheres durante policiamento preventivo no sábado (12) pela rua Serra Azul, na Vila Carmela I. A equipe avistou as duas em atitude suspeita em área de mata, as quais tentaram fugir, mas foram alcançadas. Com elas, uma sacola contendo dinheiro e substâncias ilícitas embaladas para comercialização.

Com a ajuda da cadela policial Ventania, mais três bolsas foram localizadas contendo produtos com as mesmas características. Após a ação, a Ronda Ostensiva (Romu), inclusive com uma GCM feminina, as mulheres foram conduzidas ao 7º Distrito Policial (estrada Guarulhos-Nazaré, 2.447 – Jardim São João) para conhecimento da autoridade de plantão que requisitou perícia técnica nos materiais apreendidos.

O laudo pericial positivou para 2.007 embalagens contendo cocaína e outras 1.289 com maconha, totalizando 6,2 kg de entorpecentes, além de R$ 2.761 reais em dinheiro. Diante disso, a autoridade lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes, ratificando a prisão em flagrante das duas mulheres, que ficaram à disposição da Justiça.