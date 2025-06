0 ( 0 )

GCM prende homem por roubo e recupera o celular da vítima no Jardim São João.

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na quarta-feira (4) por crime de roubo. A equipe de policiamento preventivo municipal com motocicletas deparou com o criminoso na praça Orobó, no Jardim São João. Ele estava com o aparelho celular nas mãos e tentou deixar o local ao avistar as viaturas, o que chamou a atenção da equipe. Na averiguação, em consulta ao número identificador de equipamentos móveis (Imei), havia um registro de impedimento no aparelho. Diante disso, as partes foram encaminhadas ao 7° Distrito Policial, onde a autoridade de plantão constatou denúncia de roubo no último dia 4 de maio. A vítima foi localizada e, na delegacia, foi lavrado auto de prisão em flagrante por roubo, pois ela reconheceu o homem como autor do crime. O aparelho celular foi restituído à proprietária.