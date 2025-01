GCM de Guarulhos apreende 150 veículos em operações contra o barulho: Fim de ano mais tranquilo para os moradores

5 ( 300000020000 )

Por Redação 11:26:35

Ações de combate à perturbação do sossego resultaram na apreensão de motos com escapamentos adulterados e outros veículos irregulares.

A Guarda Civil Municipal de Guarulhos realizou operações de fim de ano para combater o barulho excessivo e apreendeu 150 veículos. A maioria das apreensões foram de motocicletas com escapamentos adulterados. Saiba mais sobre as ações da GCM para garantir o sossego público em Guarulhos.

GCM de Guarulhos apreende 150 veículos em operações contra o barulho: Fim de ano mais tranquilo para osmoradores

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou uma série de operações de fim de ano com o objetivo de combater a perturbação do sossego público na cidade. As ações resultaram na apreensão de 150 veículos, a maioria motocicletas com escapamentos adulterados, que causavam um barulho excessivo e incomodavam os moradores.

As operações, denominadas Saturação e Natal Seguro, foram desencadeadas a partir de 14 de novembro e ocorreram em diversos bairros de Guarulhos. A GCM recebeu diversas denúncias de moradores sobre a condução perigosa de veículos, o uso de carretinhas de som e o barulho excessivo, fatores que prejudicavam a qualidade de vida da população.

Foco nas motocicletas com escapamentos adulterados

A maioria dos veículos apreendidos durante as operações eram motocicletas com escapamentos adulterados, uma infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além do barulho excessivo, esses veículos também representam um risco para a segurança dos condutores e demais usuários da via.

Resultados das operações

As operações da GCM tiveram como objetivo principal garantir a tranquilidade e o bem-estar da população de Guarulhos, proporcionando um fim de ano mais tranquilo para todos. Além da apreensão de veículos, as ações também resultaram na dispersão de grupos de pessoas que promoviam perturbação do sossego público.

O que diz a GCM

A GCM de Guarulhos reforça que as operações de fim de ano visam garantir a segurança e a tranquilidade da população, promovendo o direito ao sossego e à circulação livre nas vias públicas. A corporação também alerta para os riscos da condução de veículos com escapamentos adulterados e reforça a importância de respeitar as leis de trânsito.

GCM de Guarulhos apreende 150 veículos em operações contra o barulho: Fim de ano mais tranquilo para os moradores