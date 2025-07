A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu 507 porções de drogas em duas ações distintas no último sábado (12), sendo uma no Jardim Bom Clima e a outra no Jardim Toscana.

A primeira ocorreu na madrugada na rua Maués, no Jardim Bom Clima, onde os agentes do Canil viram um indivíduo em atitude suspeita. No mesmo momento, ele correu e abandonou uma sacola com 342 embalagens de cocaína e 77 de maconha, conseguindo fugir ao ingressar em uma comunidade.

O segundo caso também foi muito parecido. No momento em que a viatura com agentes da Inspetoria Centro ingressou na rua Rafael Fantazini, no Jardim Toscana, um homem decidiu fugir embrenhando-se em uma mata próxima, mas abandonou no local uma bolsa com 68 embalagens de maconha e 20 de cocaína.



Os produtos apreendidos foram apresentados no 1° Distrito Policial (Avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro), onde a autoridade policial lavrou auto de exibição e apreensão das substâncias.