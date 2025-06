0 ( 0 )

Por Redação 15:26:56

GCM apreende 21 aves silvestres em cativeiro ilegal no Jardim Almeida Prado.

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal GCM de Guarulhos apreenderam 21 aves silvestres em cativeiro ilegal na quarta-feira (4), no Jardim Almeida Prado. A equipe de policiamento preventivo municipal deparou com o crime ambiental na rua Alabama. Na averiguação, a constatação da ilegalidade, pois os animais eram mantidos em gaiolas sem a devida autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O proprietário da residência foi conduzido à Delegacia de Investigações sobre Crimes contra o Meio Ambiente (Dicma), assim como as gaiolas com as aves, sendo das espécies canário-da-terra (11), coleirinho (7) e azulão (2). O delegado de polícia lavrou boletim de ocorrência por crime ambiental, conforme o artigo 29 da Lei 9.605/98, por matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre sem a devida licença. A pena para essa conduta é de detenção de seis meses a um ano, além de multa. Em seguida, as aves silvestres foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), aos cuidados de biólogos e veterinários, para posteriormente serem devolvidas à natureza.

Nesta quinta-feira (5) comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, importante para a reflexão sobre os impactos negativos da ação do homem sobre ele.