Frente fria traz chuvas fortes e alerta vermelho para SP, RJ, MG e ES

Uma forte frente fria está avançando pelo Brasil e deve trazer chuvas intensas para vários estados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

O alerta vermelho indica perigo de chuvas intensas, com acumulados de até 100 milímetros por dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de rios.

As chuvas devem começar nesta sexta-feira (22/03) e se intensificar no sábado (23/03) e domingo (24/03). As áreas mais afetadas devem ser o litoral norte de São Paulo, sul e Zona da Mata de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.

As autoridades recomendam que a população:

Evite áreas de risco, como encostas e marginais de rios;

Se possível, fique em casa durante as chuvas;

Se precisar sair, tome cuidado ao dirigir e ao atravessar ruas alagadas;

Mantenha-se informada sobre a situação do tempo através de canais oficiais.

