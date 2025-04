Festival de Circo de Guarulhos apresenta a programação de sua segunda edição

O Festival de Circo de Guarulhos anuncia a programação de sua segunda edição, que acontecerá entre os dias 15 e 18 de maio na lona do Circo Escola Cidade Seródio. A programação é completamente gratuita e algumas atrações e atividades possuem acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Durante os quatro dias de festival o público poderá conferir números tradicionais, como equilíbrio sobre garrafas, faixas aéreas, acrobacias, parada de mãos, malabares, contorção, além dos incríveis espetáculos circenses das trupes Cia. Fá, Rué La Companhia, Cia. Gravitá, Bando Golíards, Trupe Pédalona e Trupe Viva Circo, a alegria e a magia dos palhaços Fonso, Domingo Lopez, Pacha e Titchenitza (Circo En La Casa) e dos artistas do Circo Escola Cidade Seródio e do Circo Marambio.

Ainda tem mais novidades. Além da programação artística, o festival enfatizará ainda o aspecto formativo do evento, com o workshop Corpo, Arte e Educação com Marco Bortoleto (Unicamp), um dos principais pesquisadores de circo da América Latina, a palestra A Acessibilidade na Corda Bamba: Caminhos Possíveis para um Circo mais Acessível, com Andressa Cabral, especialista em acessibilidade cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e a Oficina de Introdução à Flexibilidade com o contorcionista e antipodista chileno Yako.

No Circo Escola Cidade Seródio o público do festival vai encontrar muito mais que espetáculos emocionantes, mas também um espaço com lona recém-inaugurada, capacidade para 400 pessoas, acessos às dependências para cadeirantes, banheiro PCD e fácil localização devido a sua proximidade do aeroporto internacional. Durante o festival haverá ainda a venda de pipocas, algodão-doce e outras guloseimas da gastronomia circense.

O Festival de Circo em Guarulhos é um projeto aprovado pelo FunCultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), e conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura.

Confira a programação completa do 2º Festival de Circo de Guarulhos em https://guarulhoscultural.com.br/agendacultural/2o-festival-de-circo-de…. Para obter mais informações sobre o evento siga o perfil do festival no Instagram (@festivaldecircodeguarulhos).

23/04/2025