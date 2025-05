Festival de Circo de Guarulhos tem programação formativa com palestras e oficinas

A 2ª edição do Festival de Circo de Guarulhos, que acontece na próxima semana, entre os dias 15 e 18 de maio, no Circo Escola Cidade Seródio, destaca programação com atividades que vão além de sua vertente artística e cultural, mas também a possibilidade de compartilhamento de práticas e trocas de saberes entre o público, artistas e pesquisadores da arte circense. Toda a programação do festival é gratuita.

O Festival de Circo em Guarulhos é um projeto aprovado pelo FunCultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) e conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura.

Palestra Corpo, Arte e Educação

No dia 16 (sexta-feira), às 16h, acontece a palestra Corpo, Arte e Educação, com Marco Bortoleto (Unicamp), um dos maiores pesquisadores de circo da América Latina. Bortoleto é Prof. Dr. da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), escritor, pesquisador e ex-artista circense profissional.

Oficina de Introdução à Flexibilidade

No dia 17 (sábado), às 15h, o contorcionista e antipodista (utiliza os pés para realizar acrobacias) chileno Yako apresenta Oficina de Introdução à Flexibilidade, na qual proporciona através de um bate-papo e aula prática introdução a técnicas de flexibilidade. É recomendado aos participantes trajarem roupas flexíveis para experimentação dos exercícios propostos.

Palestra Caminhos possíveis para um circo mais acessível

Já no dia 18 (domingo), às 14h, Andressa Cabral (Maracult Produções), especialista em Acessibilidade Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apresenta a palestra A acessibilidade na corda bamba: caminhos possíveis para um circo mais acessível. O encontro propõe uma reflexão sobre os desafios enfrentados por gestores, artistas e produtores circenses na construção de práticas acessíveis no circo de lona itinerante.

Durante os quatro dias de festival, o público poderá conferir ainda números tradicionais como equilíbrio sobre garrafas, faixas aéreas, acrobacias, parada de mãos, malabares, contorção, além dos incríveis espetáculos circenses das trupes Cia Fá, Rué La Companhia, Cia Gravitá, Bando Golíards, Trupe Pédalona e Trupe Viva Circo, a alegria e magia dos palhaços Fonso, Domingo Lopez, Pacha e Titchenitza (Circo en la Casa) e dos artistas do Circo Escola Cidade Seródio e Circo Marambio.

Confira a programação completa do 2º Festival de Circo de Guarulhos em https://guarulhoscultural.com.br/agendacultural/2o-festival-de-circo-de…. Para mais informações sobre o evento, siga o perfil do festival no Instagram @festivaldecircodeguarulhos.