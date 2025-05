0 ( 0 )

Por Redação 13:10:24

Festival de Circo de Guarulhos começa nesta quinta-feira com shows, malabarismo e acrobacias

O 2º Festival de Circo de Guarulhos começa nesta quinta-feira (15), trazendo para o Circo Escola Cidade Seródio grandes artistas da arte circense para um encontro emocionante com o público, a partir das 18h. A programação do festival é completamente gratuita e algumas atrações e atividades possuem acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Do alto de suas pernas de pau, os artistas Cadu Scaramboni e Ste Costa fazem uma calorosa recepção do público na portaria. Na sequência, às 19h, Matheus Mendonça apresenta Cacos, espetáculo de equilíbrio sobre garrafas, e a Cia Gravitá apresenta Espirais, duo de faixas aéreas com Débora Ishikawa e Alessandro Fonseca Esteves Coelho. Mano a Mana, duo acrobático solo com Marília Mattos e Dyego Yamaguishi, faz acrobacias de passagem, a artista Luna apresenta Demandas, com aéreo contemporâneo, além do show Paradas de Mãos, com André Ventura, e malabares, com Rogério Piva.

Durante todo o espetáculo, o público confere ainda a presença marcante dos artistas do Circo Escola Cidade Seródio com as performances estatuário, cordas acrobáticas e tecido aéreo.

A festa fica completa com as investidas cômicas dos palhaços Ricardo Molina e João Paulo, do Instituto Renata Ragazzo, e Recatada Bodega, com Carolina Esteves.

Durante o festival, o público poderá conferir ainda incríveis espetáculos das trupes Cia Fá, Rué La Companhia, Bando Golíards, Trupe Viva Circo, a alegria e a magia dos palhaços Fonso, Domingo Lopez, Pacha e Titchenitza (Circo En La Casa) e dos artistas do Circo Marambio, além de e um ciclo formativo com workshop, palestra e oficina.

No Circo Escola Cidade Seródio, o público do festival vai encontrar muito mais que espetáculos emocionantes, mas também um espaço com lona recém-inaugurada, capacidade de público para 400 pessoas, acessos às dependências para cadeirantes e banheiro PCD e fácil localização devido à proximidade ao aeroporto internacional. Haverá ainda venda de pipocas, algodão doce e outras guloseimas da gastronomia circense.

O Festival de Circo em Guarulhos é um projeto aprovado pelo FunCultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) e conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura.