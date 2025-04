Feriado prolongado terá jogos de futsal e basquete com equipes de Guarulhos

O fim de semana prolongado irá contar com uma série de partidas das equipes de Guarulhos. Há competições marcadas para o sábado (19), o domingo (20) e o feriado de Tiradentes na segunda-feira (21).

No sábado as equipes do futsal feminino Estrela de Guarulhos terão três jogos no Ginásio Fioravante Iervolino, válidos pela Liga Paulista de Futsal Feminino. Às 13h o time sub-13 enfrenta o Botucatu Futsal, enquanto que às 15h será a vez do sub-15, que também enfrenta Botucatu. Por fim, às 17h haverá o duelo do sub-20 contra Indaiatuba.

Já no domingo (20), pelo Campeonato Paulista de Basquete Masculino, as equipes da Apagebask / Guarulhos entram em quadra no A.D.C. Inpe, em São José dos Campos. Às 9h joga o sub-14, às 11h o sub-15 e às 13h o sub-18, todos contra São José dos Campos.

Por fim, na segunda-feira (21) a equipe masculina de futsal Wimpro / Guarulhos disputa partidas pela Copa União, da Federação Paulista de Futsal, no Clube Atlético Indiano, em São Paulo. Às 8h30 entra em quadra o sub-18, às 9h30 o sub-14, às 10h30 o sub-16 e às 11h30 o sub-12. Todos os jogos serão contra o Astros / Indiano Futsal.

No mesmo dia as equipes femininas do Estrela de Guarulhos disputam a Liga Paulista de Futsal Feminino no Ginásio Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisca. Às 13h o sub-13 enfrenta o Santo André e às 15h é a vez das equipes do sub-15 das mesmas agremiações. Para encerrar a rodada, às 17h acontece o confronto do sub-20 entre Estrela de Guarulhos e Desportivo Mogiano.