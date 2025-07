0 ( 0 )

20:59:33 Por Redação

Feira do Estudante de Guarulhos traz oportunidades para jovens e empresas parceiras

A 11ª Feira do Estudante de Guarulhos, que será realizada nos dias 14 e 15 de agosto, das 8h às 19h, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), oferece alternativas aos jovens para o encaminhamento da carreira, auxilia na escolha de uma profissão e amplia as perspectivas de estudo profissionalizante, técnico, universitário, de línguas, intercâmbio, entre outras. Além disso, a iniciativa da Prefeitura da visibilidade às empresas e instituições participantes, possibilitando atrair novos públicos e novas oportunidades de crescimento.

De acordo com a Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos e coordenadora da feira, a expectativa é que um público de 25 mil pessoas visite os dois dias do evento que contará com aproximadamente 70 estandes.

A 11ª Feira do Estudante é reconhecida como a maior feira voltada à juventude de todo o Alto Tietê, segundo o subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues de Melo. “Ela é um ponto de encontro entre sonhos e oportunidades. Queremos, mais uma vez, contar com o apoio dos nossos parceiros — instituições, empresas e organizações -, que acreditam no poder transformador da juventude. Participar da Feira do Estudante é fazer parte de uma rede que impulsiona talentos, oferece caminhos e inspira novas trajetórias”, ressaltou Joas.

Parcerias

Dezenas de empresas e instituições de ensino, entre faculdades, universidades, cursos técnicos, escolas de idiomas e escolas técnicas e empresas de estágios já confirmaram presença como a FMU, Unisa, Universidade Cruzeiro do Sul, Anhanguera, Belottis Estágios, Data Brasil, Escola do Mecânico, Colégio Tecks, Nube Estágios e Aprendizes, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Fisk, FIG-Unimesp, Faculdade Academus, Ellenco Estágios, Interestágios, Sucatas, UNG, Data Brasil, Nube Estagiários e Aprendizes, Brilho Próprio Estágios, Grau Técnico, entre outras.

Com mais de 60 anos de existência, a Universidade Cruzeiro do Sul instalou um campus no município há cinco anos. “É uma oportunidade para o jovem conhecer nossa universidade. Este é um evento importante no qual conseguimos manter relacionamento como nossos públicos e é uma abertura de caminhos aos jovens através da educação que oferece desenvolvimento profissional e crescimento pessoal”, afirmou a supervisora comercial do campus Guarulhos da instituição de ensino, Sabrina Gomes.

A Feira do Estudante mobiliza milhares de pessoas, possibilitando aumentar a conexão com as pessoas. “É um evento muito grande e positivo em Guarulhos. Na última vez em que participamos da Feira do Estudante tivemos a captação de 15 mil contatos. Ela é importante para divulgar o nosso trabalho e para levar oportunidades a esse público, porque durante o evento fazemos promoções e oferecemos descontos diferenciados”, afirmou a diretora da unidade Tiradentes da Fisk, Amanda da Silva Barbosa.

Desde 2019, a Escola do Mecânico é uma das parceiras do evento. Ela oferece ensino técnico e profissionalizando em mecânica automotiva (motor diesel, híbrido e elétrico), de motocicletas e de refrigeração. “Vejo a Feira do Estudante como uma grande oportunidade dos que cursam o ensino médio e estão nesta fase de decisão para qual área poderão ir, quando falamos em empregabilidade e profissão. E é um momento de estar em contato com a população que vai ao evento, não apenas os estudantes, já é a feira atrai muita gente e está numa localização central”, disse o sócio proprietário da instituição de ensino, Christian Perin.

Empresas e instituições interessadas em participar da Feira do Estudante 2025 devem procurar a pasta, localizada na rua Guarulhos, 22, Gopoúva. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.

