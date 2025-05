0 ( 0 )

Feira de Trabalhabilidade da UNG oferta mais de mil vagas de emprego e estágio

No evento, estudantes e público externo têm acesso a oportunidades e orientações profissionais

A Universidade Guarulhos (UNG) realiza, nesta terça-feira (06), a Feira de Trabalhabilidade. O evento tem como objetivo conectar estudantes e público externo a mais de mil vagas de estágio e emprego em diversas áreas. O encontro acontece nas unidades Centro e Itaquaquecetuba, da Instituição de Ensino Superior.

As oportunidades oferecidas contemplam pessoas com Ensino Médio, estudantes de graduação ou com Ensino Superior completo. Além disso, ao longo do dia, são oferecidas palestras, oficinas, capacitação, orientação de carreira, dicas para entrevistas e entre outras.

Na Feira, estão presentes as empresas CIEE, Mídia Kitcom Comunicação, Inter Estágios, Belottis Estágios, Raia Drogasil, FEMPI, Expresso Planalto – Grupo CSC, Requinte Lazer, Atualittá Recursos Humanos, entre outras. “Na busca por oferecer melhores oportunidades de inserção no mercado de trabalho, a Instituição vem fortalecendo parcerias estratégicas com empresas locais e programas de estágio”, ressalta o reitor da UNG, professor Yuri Neiman.

Outro destaque do evento é o espaço do aplicativo Peixe 30, rede social do grupo Ser Educacional. Sua finalidade é ajudar as pessoas a se apresentarem ao mercado de trabalho, encontrarem oportunidades de carreira e realizarem networking por meio de vídeos com 30 segundos. Os usuários também podem produzir e consumir conteúdos de qualidade de forma inovadora. Durante a feira, os interessados têm a possibilidade de gravar seus vídeos para a plataforma e começar a “vender o seu peixe”.

“A Feira foi pensada para aproximar as demandas do mercado da qualificação profissional dos nossos estudantes e da população em geral. Nossas instituições têm intensificado parcerias com o propósito de ampliar as oportunidades de inserção no mercado. Um dos destaques é o suporte oferecido pelo nosso Núcleo de Trabalhabilidade, com orientação personalizada para criação de currículos e preparação para entrevistas”, explica Simone Bérgamo, diretora acadêmica da Ser Educacional (SEER3).

Os interessados podem comparecer diretamente às unidades participantes nos horários do evento.

Horário e endereço

UNG Centro – 8h às 12h e 18h às 21h – Praça Tereza Cristina, 88 – Guarulhos

UNG Itaquaquecetuba – 16h às 20h – Avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia

