0 ( 0 )

Por Redação 21:32:58

Exportação de calçados para países árabes despenca em 2024

Crise no mercado árabe: Brasil exporta menos calçados

As exportações brasileiras de calçados para os países árabes registraram uma queda acentuada em 2024. Emirados Árabes Unidos, Líbia e Líbano lideraram as importações, mas com redução significativa. Apenas Iraque e Catar apresentaram crescimento.

As exportações brasileiras de calçados para os países árabes enfrentam um momento desafiador. Em 2024, houve uma queda de 28,3% nas vendas para a região, com os Emirados Árabes Unidos, Líbia e Líbano liderando as importações, mas com redução significativa. Apenas Iraque e Catar apresentaram crescimento. Essa retração pode estar relacionada à crise econômica que afeta alguns países árabes, além da concorrência de outros produtores. A indústria calçadista brasileira busca alternativas para recuperar o mercado árabe, como a diversificação de produtos e a participação em feiras internacionais.