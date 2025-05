5 ( 2 )

Ex-Vereador Edno Campagnucci, o Mais Votado de Guarulhos, Agora é um fraqueado da Buming – Startup Que Vai Revolucionar a Mobilidade Urbana e Gerar Renda p ara Milhares

O ex-vereador Edno Campagnucci, o parlamentar mais votado da história de Guarulhos, acaba de dar um grande passo no mundo dos negócios como um dos franqueados da Buming – a startup de mobilidade urbana que está criando oportunidades reais para trabalhadores autônomos, MEIs, empregadas domésticas, cabeleireiros e todos que buscam uma renda extra ou até mesmo uma nova carreira. Liderada pelo visionário CEO Rodrigo Motta a Buming não é apenas mais um aplicativo de transporte: é um movimento de inclusão financeira, que oferece bonificações, renda residual e ganhos escaláveis para quem usa e indica a plataforma. E o ex-vereador Edno Campagnucci está convidando todo o Brasil para fazer parte desse projeto .Edno Campagnucci na Buming: Um Novo Capítulo

Na última terça-feira, 13, em um evento exclusivo com grandes nomes do empreendedorismo e da imprensa, Edno foi oficialmente apresentado como um dos franqueados

O encontro foi marcado por networking de alto nível, troca de ideias e um claro objetivo: democratizar o acesso a ganhos no setor de transporte. Por Que a Buming é Diferente?

Ganhos para TODOS – Seja motorista ou passageiro, todo mundo é bonificado.

Renda residual – Quanto mais você indica, mais você ganha, criando uma fonte de renda passiva.

Foco no trabalhador brasileiro – Projetada para MEIs, autônomos e profissionais que querem aumentar seus rendimentos.

Crescimento acelerado – Com planos de expansão nacional, a Buming vai chegar a todas as regiões do país. Edno Campagnucci: Da Política ao Empreendedorismo Social

Conhecido por sua liderança e conexão com o povo, Edno não entra na Buming apenas como investidor, mas como um agente de transformação. Sua experiência em gestão pública e articulação com as classes trabalhadoras será fundamental para levar a empresa a novos patamares. Frase de Destaque:

“A Buming não é só um aplicativo, é uma plataforma que vem com mais de 50 serviços ferramenta de mudança de vida. Queremos que todo trabalhador, seja motorista ou passageiro, tenha a chance de ganhar mais e melhor. Essa é a verdadeira inovação social!” – Edno Campagnucci Conclusão:

Com a entrada de Edno Campagnucci, a Buming ganha um franqueado com credibilidade, trânsito nacional e um compromisso real com o desenvolvimento econômico das pessoas de todas as classes. O convite está feito: seja parte dessa revolução falando com ele.

