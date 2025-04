Escolas municipais da região de Cumbica debatem alfabetização e letramento em encontro integrado

Na manhã desta segunda-feira (28) professores e gestores das Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) Visconde de Sabugosa e Marfilha Belloti Gonçalves se reuniram na EPG Rogério Damião de Freitas, em Cumbica, para encontro integrado do Conselho Participativo de Classe e Ciclo (CPCC). A atividade, alinhada às necessidades dos alunos atendidos pelas escolas da região de Cumbica, amplia o diálogo e o respeito entre os profissionais e garante uma relação de parceria entre as unidades escolares participantes.

Além disso, a formação também favorece o compartilhamento de práticas pedagógicas que se concretizam a partir de seus territórios e das realidades e peculiaridades dos educandos, a superação de desafios e a reflexão sobre as aprendizagens consolidadas dos educandos.

A formação contou com a palestra Conhecimento, Ciência e Arte, ministrada pela professora Elvira Souza Lima, e teve como objetivo o debate sobre alfabetização e letramento, da educação infantil aos anos iniciais do ensino fundamental. “Dentro dos ciclos de formação, a educação infantil é o prelúdio da alfabetização, no qual os sistemas expressivos (musicalidade, teatralidade, dança, desenho e narrativa), como apontou a palestrante, estão em franco desenvolvimento”, explicou Ellen Cristina Silva Nunes, coordenadora pedagógica da EPG Rogério Damião, pontuando a importância do acesso dos professores a momentos formativos que proporcionem reflexão e desdobramentos em suas práticas educativas.

Mecanismo de gestão democrática, o CPCC tem como premissa ser um espaço de levantamento das necessidades de mudança e avanço. No contexto das escolas participantes, a formação também se caracteriza como espaço rico de transformação de suas práticas diante de sua atuação nas etapas de ensino que são essenciais para o desenvolvimento da leitura e da escrita.

“Mapeamos as necessidades dos grupos e identificamos que a alfabetização e o letramento eram prioridades neste momento. Nosso compromisso enquanto gestão é oferecer suporte real aos professores, para que as mudanças cheguem às crianças e tenham desdobramentos ainda neste ano”, explicou a vice-diretora Aline Marciele Soares, da EPG Visconde de Sabugosa, sobre a abordagem temática durante o encontro do Conselho Participativo de Classe e Ciclo.