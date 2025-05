5 ( 10867 )

🎤 ENTREVISTA EXCLUSIVA COM O PROFESSOR EDMILSON – GAZETA NEWS GUARULHOS

1. GAZETA NEWS GUARULHOS: Nome completo e idade?

EDMILSON: “Edmilson Benedito da Silva (Edmilson Negrão).”

2. GAZETA NEWS GUARULHOS: Há quanto tempo atua como técnico de futebol?

EDMILSON: *”Me formei como educador físico na UNINOVE Maria e sou pós-graduado em Treinamento Funcional. Em 2004, iniciei minha carreira como treinador e preparador físico na AA Atlas Transporte, onde fiquei por dois anos. No Paris Saint-Germain Academy Guarulhos, estou desde 2018 como treinador e sigo até hoje. Atualmente, estou cursando Análise de Desempenho!”*

3. GAZETA NEWS GUARULHOS: Qual é a maior satisfação em treinar categorias de base (do Sub-8 ao Sub-20)?

EDMILSON: “Ver o crescimento, não só como atleta, mas como pessoa. A escola é onde moldamos valores que levarão para a vida toda, com desenvolvimento mecânico e cognitivo!”

4. GAZETA NEWS GUARULHOS: Como você descreve sua metodologia de trabalho?

EDMILSON: “Busco o equilíbrio técnico e tático dos alunos, com a metodologia que o Paris Saint-Germain Academy Guarulhos nos fornece.”

5. GAZETA NEWS GUARULHOS: Qual foi o momento mais marcante na sua trajetória no PSG Guarulhos?

EDMILSON: “O respeito e a confiança dos pais são gratificantes. Ver alunos que comandei alcançarem o objetivo, que é continuar no jogo, é muito especial.”

6. GAZETA NEWS GUARULHOS: Como lida com a pressão de formar futuros profissionais?

EDMILSON: “Minha preocupação é formar bons meninos, que um dia possam ser bons cidadãos e, quem sabe, trilhar o caminho do futebol.”

7. GAZETA NEWS GUARULHOS: Qual foi o momento mais engraçado que você já viveu em um treino com as crianças?

EDMILSON: “Disciplina acima de tudo. Talentos se perdem sem dedicação. E nunca deixem de estudar – o futebol é passageiro, mas a educação fica.”

8. GAZETA NEWS GUARULHOS: Teve algum jogador mirim que chegou no primeiro dia achando que já era o Mbappé? Como você lidou com isso?

EDMILSON: “Consolidar nosso nome como referência na formação de atletas e cidadãos. E quem sabe revelar um craque para o mundo!”

9. GAZETA NEWS GUARULHOS: Vivi vários momentos, tenho uma turma de sexta-feira que tem o momento piada! E damos muitas risadas! Também acho que é válido e ajuda muito no desenvolvimento dos alunos.

EDMILSON: “Sim, é verdade! Tenho uma turma de sexta-feira que sempre tem um momento de piada. Acredito que isso ajuda no desenvolvimento e no clima do treino.”

10. GAZETA NEWS GUARULHOS: Teve algum craque que se destacou no PSG Guarulhos?

EDMILSON: “Sim, tivemos vários craques no Paris! Alguns alunos chegam com o pensamento de ser profissional, mas depois entendem o conceito da escola.”

11. GAZETA NEWS GUARULHOS: Qual foi o apelido mais inusitado que um aluno já ganhou no time?

EDMILSON: “Sim, vários apelidos! Mas hoje não vem ao caso citar, kkkk!”

12. GAZETA NEWS GUARULHOS: Já aconteceu de algum pai querer dar ‘dicas técnicas’ durante o treino? Qual foi a mais inesperada?

EDMILSON: “Vários! Mas no Paris temos uma norma: trabalhamos com três professores dentro de quadra e não admitimos intervenção externa. Às vezes, a voz do pai é mais forte que a do professor e acaba atrapalhando a aula.”

13. GAZETA NEWS GUARULHOS: Se você pudesse escolher um jogador profissional para dar uma aulinha no PSG Guarulhos, quem seria e por quê?

EDMILSON: “Neymar foi um dos ícones que desencadeou essa febre no Brasil. Vejo o Neymar como um jogador fundamental!”

14. GAZETA NEWS GUARULHOS: Qual foi o gol mais maluco que você já viu um aluno do Sub-8 marcar?

EDMILSON: “Vi vários gols em várias categorias, porém todos bem elaborados!”

15. GAZETA NEWS GUARULHOS: Tem algum aluno que já fez uma comemoração de gol tão criativa que todo mundo parou para rir?

EDMILSON: “A se tratando de crianças, todos os treinos apareciam comemorações inusitadas! Mas não me lembro de uma fora da casinha, não.”

16. GAZETA NEWS GUARULHOS: Qual foi a maior ‘desculpa esfarrapada’ que um jogador mirim já deu para faltar no treino?

EDMILSON: “Kkkk, teve várias, mas uma foi hilária: ‘Esqueci minha chuteira de treino!'”

17. GAZETA NEWS GUARULHOS: Se o PSG Guarulhos fosse fazer um jogo contra os professores, quem venceria? E qual seria o placar?

EDMILSON: “Aconteceu várias vezes, mas, tratando-se de crianças e adolescentes, sempre que acontecia essa dinâmica, os professores levavam a melhor!”

18. GAZETA NEWS GUARULHOS: Teve algum jogador que se destacou de um jeito inesperado?

EDMILSON: “Tivemos alguns que chegaram muito abaixo das expectativas, mas em um certo momento despertaram e se tornaram jogadores ‘brabos’! Sabemos que o tempo é importante para o desenvolvimento do aluno.”

19. GAZETA NEWS GUARULHOS: Se você pudesse criar uma comemoração de gol exclusiva para o PSG Guarulhos, qual seria?

EDMILSON: “Não sou muito bom em criar comemorações, então deixo para os alunos criarem!”

“Se o Professor Edmilson fosse um super-herói do futebol, qual seria seu poder e seu nome de herói?”

A Gazeta News Guarulhos ouviu alguns pais, e as respostas foram divertidas e criativas! Confira:

ELI (Pai do Enrico, artilheiro da PSG Cup Natal 2024):

“Mestre da Sabedoria – Com o poder de transformar qualquer jogador em um craque com apenas um conselho!” GRAZIELE (Mãe de um aluno do Sub-10):

“O Mestre das Táticas – Ele sempre acha a jogada perfeita, até nos momentos mais difíceis!” CÁSSIO THOMAS (Pai do Lucas Thomas):

“Capitão Fundamentos – Ninguém ensina chute, passe e posicionamento como ele!” ROBERTO (CEO do PSG Guarulhos):

“Homem de Ferro das Chuteiras – Porque é resistente, disciplinador e nunca desiste dos alunos!” PAI DO JOÃO (Sub-8):

“Super Edi – O Formador de Campeões – Ele não só ensina futebol, mas também a ser um vencedor na vida!” MÃE DA SOPHIA (Uma das poucas meninas da escolinha):

“Doutor Drible – Porque ele cura qualquer deficiência técnica com paciência e treinos incríveis!” PAI DO PEDRO (Sub-12):

“O Professor Mágico – Ele faz a bola (e os jogadores) obedecerem aos seus comandos!”

Destaque: O Professor Edmilson mostra que, além de um técnico dedicado, é um grande formador de caráter e talentos!