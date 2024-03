Endrick coloca o Palmeiras na final do Paulistão!

Por Robson Moreira 13:16:21 Endrick coloca Palmeiras na final do Campeonato Paulista

Palmeiras na final do Paulistão: Endrick é o herói!

O jovem atacante Endrick, de apenas 17 anos, foi o herói do Palmeiras na noite de ontem (28), ao marcar o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Novorizontino, no Allianz Parque, que garantiu a equipe na final do Campeonato Paulista pelo quinto ano consecutivo.

Com um belo chute de fora da área, Endrick colocou o Verdão na frente aos 35 minutos do primeiro tempo. O Novorizontino até pressionou em busca do empate, mas a defesa palmeirense se segurou e garantiu a classificação.

Endrick, que já havia sido decisivo na vitória sobre o São Paulo nas quartas de final, com um gol e uma assistência, se consolida como uma das principais promessas do futebol brasileiro.

Na final, o Palmeiras enfrentará o Santos, que venceu o Red Bull Bragantino na outra semifinal. A partida de ida será no dia 3 de abril, na Vila Belmiro, e a volta no dia 10 de abril, no Allianz Parque.

Outras reações:

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras: “Endrick é um jogador especial, com um talento enorme. Ele ainda tem muito a aprender, mas já está fazendo a diferença.”

"Endrick é um craque. É um prazer jogar com ele."

“Endrick é um craque. É um prazer jogar com ele.” Ronaldo Fenômeno, ex-jogador: “Endrick é um jogador que tem tudo para ser um dos melhores do mundo.”

