Por Robson Moreira 15:10:37 Elói Pietá Se Junta ao Solidariedade em Guarulhos

Ex-prefeito oficializa filiação e assume liderança do partido, marcando uma nova fase política na cidade.

Na tarde deste sábado 23 , o ex-prefeito de Guarulhos, Elói Pietá, fez um anúncio de grande repercussão ao oficializar sua filiação ao partido Solidariedade. Pietá, que anteriormente era membro do Partido dos Trabalhadores (PT), revelou que esta mudança pode ter implicações significativas tanto no cenário político local quanto nacional.

O evento de filiação contou com uma atmosfera de nostalgia, marcada por lembranças positivas do programa popular “Minha Casa, Minha Vida”, conforme destacou Elói Pietá. Após um período sem partido, desde sua desfiliação do PT, do qual foi fundador por muitos anos, Pietá encontrou na Solidariedade uma nova casa política. O momento foi descrito como emblemático, ocorrido em meio a uma reunião de militantes políticos, muitos dos quais também estavam sem partido, ressaltando o simbolismo da ocasião.

A cerimônia de filiação, que ocorreu em Guarulhos, teve como ponto alto a assinatura da ficha de filiação por parte de Elói Pietá, que simultaneamente assumiu a presidência do partido Solidariedade no município. Entre os presentes no evento estavam figuras proeminentes da política local e nacional, como o Ex-Prefeito Almeida, o Presidente Nacional do Partido, Paulinho da Força, Cândido Elpidio de Souza Vaccarezza, a Pré-Candidata à Prefeitura de Guarulhos, Fra Correa, e o Vereador Leandro Dourado, e o ex. Vereador Eduardo Kamei, além de outras lideranças políticas de destaque, como a Vereadora Janete Pietá e Edi Garcia

A mudança de Elói Pietá para o Solidariedade promete impactar o cenário político, não apenas em Guarulhos, mas também em nível nacional, gerando expectativas e especulações sobre os próximos passos e desdobramentos dessa decisão.

