17:42:21

Eli Corrêa Filho entrega 32 casas com energia solar em Mogi das Cruzes – um novo lar para famílias

Programa Casa Paulista investe R$ 18,5 milhões em moradias dignas e sustentáveis

Mogi das Cruzes comemora a entrega de 32 novas casas populares com energia solar, garantindo moradias seguras e sustentáveis para famílias em situação de vulnerabilidade. O secretário Eli Corrêa Filho e o programa Casa Paulista transformaram a vida de muitas pessoas.

Mogi das Cruzes viveu um dia de celebração com a entrega de 32 novas casas populares no Conjunto Habitacional Vereador Jefferson da Silva. O evento, marcado pela presença do secretário de habitação Eli Corrêa Filho, representou um marco para a cidade, que investe cada vez mais em moradias dignas e sustentáveis para sua população.

O programa Casa Paulista, com um investimento total de R$ 18,5 milhões, viabilizou a construção dessas novas unidades habitacionais, que contam com infraestrutura completa e energia solar. Cada casa, com 58 m², possui dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, oferecendo um lar confortável e seguro para as famílias beneficiadas.

Energia solar: um futuro mais sustentável

A instalação de painéis solares em todas as casas é um diferencial do projeto, que além de gerar economia nas contas de energia, contribui para a preservação do meio ambiente. A escolha por essa tecnologia demonstra o compromisso da Prefeitura de Mogi das Cruzes com a sustentabilidade e a busca por soluções inovadoras para a habitação.

Transformando vidas

O secretário Eli Corrêa Filho destacou a importância da entrega das novas casas para a vida das famílias beneficiadas. “É com grande satisfação que entregamos hoje essas moradias dignas e sustentáveis. Essa é mais uma prova do nosso compromisso em garantir o direito à moradia para todos os cidadãos de Mogi das Cruzes”, afirmou o secretário.

Parceria e futuro

A parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) foi fundamental para a realização desse projeto. O prefeito Caio Cunha agradeceu o apoio do Governo do Estado de São Paulo e ressaltou a importância de continuar investindo em programas de habitação para atender à demanda da população.

“Essa é apenas uma das nossas conquistas. Continuaremos trabalhando para garantir que cada família mogiana tenha acesso a uma moradia digna e um futuro mais promissor”, afirmou o prefeito.