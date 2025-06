Documentário sobre história do Conservatório Municipal de Guarulhos atrai público ao Teatro Padre Bento

O Cine Bento recebeu na noite da última terça-feira (3) a exibição do documentário Notas do Tempo: Seis Décadas do Conservatório Municipal de Guarulhos, que conta de forma poética a história da instituição, que é um dos pilares da formação musical na cidade. A exibição aconteceu no Teatro Padre Bento e recebeu cerca de 150 pessoas, entre alunos e ex-alunos, professores, fãs de música e outros.

De acordo com o Maestro Marcelo Mendonça, Diretor do Conservatório Municipal de Guarulhos, a ideia do Cine Bento é resgatar o teatro como um espaço de cultura mais ampla, incluindo o cinema na programação da casa e dando muito mais espaço para as produções guarulhenses brilharem nas telas. “E hoje é um dia muito especial onde contamos a história do conservatório, o qual tenho a honra de ser professor há 25 anos. Também é uma honra ter aqui a presença do fundador do conservatório, Maestro Armando Colacioppo, que lá atrás colocou essa pedra fundamental na história da cidade”, contou Mendonça, convidando Colacioppo a um lugar de honra diante do público.

“Eu tenho muita honra e satisfação em estar diante de uma plateia tão amante da cultura. Foi um privilégio, junto do meu irmão mais velho, Túlio Colacioppo, ter trazido para Guarulhos, há 64 anos, essa semente que germinou tão bem e que só cresceu”, contou o Maestro Armando Colacioppo.

Antes da exibição do curta, a Guarulhos Pop’s Orchestra, grupo formado por alunos do conservatório, realizou uma pequena apresentação da série “Intérpretes Notáveis”, cujo repertório homenageia bandas e intérpretes que marcaram gerações, como Beatles, Bruno Mars, Tom Jobim e mais. O Maestro Regente da noite, Epitácio Rodrigues, celebrou que a orquestra, que se apresentou com 17 músicos, fez sua estreia no Teatro Padre Bento.



A agenda de eventos culturais da Prefeitura de Guarulhos, que inclui desde as apresentações do Cine Bento até os concertos e shows dos grupos do Conservatório Municipal de Guarulhos pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.

Notas do Tempo: Seis Décadas do Conservatório Municipal de Guarulhos

Através de depoimentos emocionantes, arquivos históricos e performances musicais, o filme mergulha na essência do Conservatório e no que ele representa para a cidade. No espaço, gerações se encontraram para aprender, ensinar e viver a música. O documentário celebra essa trajetória singular, revelando histórias de luta, paixão e resistência que moldaram a instituição ao longo de seis décadas.

Mais do que um retrato institucional, Notas do Tempo é uma homenagem comprometida à música como instrumento de transformação, educação e identidade cultural em Guarulhos.

Ficha técnica

Produção: Marcelo Ermida

Direção: Fernanda Carvalho

Fotografia: Rodrigo Medrado

Imagens: Rodrigo Medrado, Camila Rhodes, Eduardo Calabria

Som Direto: Rodolfo Santana

Edição de Vídeo: Marcos Campo