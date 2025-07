0 ( 0 )

Por Redação 13:04:07

A Defesa Civil de Guarulhos foi reconhecida pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) por sua atuação inovadora na área da prevenção de desastres. A boa prática “Formação em Defesa Civil em escolas e UBSs: educando para cidades resilientes” foi publicada na plataforma da Comissão de adaptação urbana e prevenção de desastres (CASD), com visibilidade nacional e internacional.

A iniciativa consiste em ações educativas em escolas municipais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com o objetivo de fortalecer a cultura da prevenção em uma cidade marcada por desafios como alagamentos, deslizamentos e ocupações em áreas de risco. Guarulhos tem aproximadamente 1,4 milhão de habitantes e uma extensa rede hídrica e topográfica que demanda atuação constante da Defesa Civil.

O projeto teve início com o mapeamento de escolas localizadas em áreas de risco, realizado pela equipe da seção de acompanhamento das áreas de risco, com técnicos (engenheiros, geólogos, técnicos ambientais) e agentes de Defesa Civil. A partir disso, a Defesa Civil iniciou um trabalho contínuo de capacitação em unidades escolares e de saúde, com destaque para o programa “DECID: Defesa e Cidadania – Defesa Civil nas Escolas”, voltado para alunos de 9 a 11 anos. O conteúdo aborda temas como primeiros socorros, acidentes domésticos, uso seguro do gás, enchentes e segurança no trânsito.

Nas UBSs, as ações são direcionadas aos servidores e agentes comunitários, muitos dos quais residem nas áreas atendidas. As palestras vêm sendo recebidas com entusiasmo e gerando feedbacks extremamente positivos sobre o papel da Defesa Civil além das situações de emergência.

Desde a publicação do decreto que inclui a Defesa Civil no currículo da rede municipal, a Prefeitura, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, trabalha para transformar essa diretriz em uma política pública operacional e permanente. O material pedagógico está sendo desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação, e será disponibilizado em formato EAD, facilitando a formação dos professores.

“O trabalho de prevenção muitas vezes é invisível, mas é o que realmente salva vidas. Essa publicação na CASD reconhece um esforço coletivo que começou com planejamento técnico, apoio das secretarias parceiras e, acima de tudo, comprometimento com a população, fruto de um intenso planejamento de todos os servidores da Defesa Civil já citados, além daqueles que trabalharam intensamente para a implantação desses projetos”, afirma Fabiana Martino Aires Parmigiano, Chefe da Divisão Técnica de Gestão da Defesa Civil de Guarulhos.

A inclusão da experiência de Guarulhos na plataforma da CASD, vinculada à Frente Nacional de Prefeitos, projeta o município como referência no cenário nacional de gestão de riscos. A proposta é fácil de replicar, tem baixo custo operacional e envolve uma rede intersetorial de servidores engajados, o que fortalece sua continuidade e impacto.

A equipe da Seção Técnica de Treinamento e NUPDEC (Núcleo de Proteção e Defesa Civil) também foi destacada pela atuação direta na implementação das formações, contribuindo para expandir o alcance do projeto nos territórios mais vulneráveis.

A experiência de Guarulhos comprova que a prevenção, aliada à educação, é o melhor caminho para construir uma cidade mais segura, resiliente e preparada para o futuro, destacando-se como referência no CONDEMAT (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), bem como no CIMBAJU (Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri).

Acesse o link para ler o conteúdo completo: https://casd.fnp.org.br/boas-praticas/

Defesa Civil de Guarulhos ganha destaque nacional por projeto de prevenção em escolas e UBSs