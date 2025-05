Defesa Civil de Guarulhos recebe alunos de engenharia autores de projeto contra enchentes

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil recebeu, na última quarta-feira (7), os estudantes Gabriel Queiroz Balbino, Lucas de Oliveira Matos e Ana Júlia Ferreira Martins, alunos de Engenharia e Controle de Automação no IFSP (Instituto Federal de São Paulo).

Durante o encontro, realizado no auditório da Defesa Civil, os convidados apresentaram um projeto inovador contra enchentes em Guarulhos. A ideia consiste em enviar alertas de alagamentos por SMS ou e-mail para os munícipes cadastrados no site HydraWatch, que está em fase de desenvolvimento.

Assistiram à apresentação técnicos e engenheiros da Defesa Civil, além do chefe de gabinete da pasta, Major Israel Soares. A equipe ficou satisfeita com a iniciativa dos estudantes para auxiliar no combate às enchentes no município.

Uma nova visita ao auditório da Defesa Civil está programada com o avanço do projeto, desta vez com os alunos acompanhados do coordenador de Pesquisa e Inovação do IFSP, professor João Alves Pacheco.