“Culto de Gratidão dos Bombeiros: 62 Anos de Serviço com Fé e Heroísmo em Guarulhos”

” Igreja Batista Central de Guarulhos celebra aniversário do 5º GB com homenagens ecumênicas e tributo aos Bombeiros “

Cerimônia religiosa marcou os 62 anos do 5º Grupamento de Bombeiros em Guarulhos com culto interdenominacional, apresentações musicais e mensagem bíblica sobre superação nas adversidades.

Por Robson Silva Moreira -ao Serviço do todo Poderoso

Correspondente de Assuntos Militares e Religiosos

GUARULHOS – Sob as abóbadas celestiais que testemunham diariamente sua coragem, o 5º Grupamento de Bombeiros celebrou 62 anos de serviço com um Culto de Gratidão que transformou a Igreja Batista Central de Guarulhos, em santuário de emoções. A cerimônia, que honrou tanto a pátria quanto a fé, foi iluminada pela presença dos diáconos Irmã Maria Salvador Cruz e Irmão Izaltino da Cruz, guardiões do fogo – símbolo vivo da fé que nunca se extingue.

CHAMAS QUE UNEM

Enquanto a Banda R1 executava o préludio musical, os diáconos apresentaram a tocha sagrada com sua marcante presença, –

Sgt Schizato

– Apresentação dos músicos voluntários, ao grupo de varões Projeto de Deus da Ig Assemb de Deus V. Mara São Paulo.

– Bombeiros presentes para ficarem em pé para a projeção do Hino do Corpo de Bombeiros da PMESP para a meditação, sem o áudio em respeito ao luto nas repartições cívicas e militares



A produção contou com a participação da membresia Irmã Marlene e Irmã Beti, esta última acompanhada por sua filha Raquel, cujas lentes capturaram cada detalhe com a sensibilidade de quem entende que “toda boa dádiva vem do Alto” (Tiago 1:17).

AUTORIDADES SOB A MESMA BÊNÇÃO

Presentes marcantes enriqueceram a cerimônia:

Vereador Daniel Santos (4.449 votos), ícone da segurança pública

Pastor Titular Jean Machado e Pastor auxiliar Maurício Jacob e esposa Sonia Slipack

Irmão Camilo, ponte ecumênica em Guarulhos

Oficiais do 5º GB e 15º BPM/M

O major Bernardes ecoou Isaías 43:2 em seu discurso: “Como estes diáconos mantêm seu fogo aceso, nós mantemos nosso compromisso com a vida”.

SOLENIDADE QUE HONRA DUAS PATRIAS

O Capelão Pr Moisés Doxos, ao dar as boas-vindas, estabeleceu o tom da cerimônia:

“Reconhecemos Deus como o Grande Comandante que forjou cada bombeiro como Sua ferramenta viva”. A mensagem ecoou Isaías 53:11, apresentando Cristo como “o Soldado Vitorioso”, numa analogia que fez tremer as medalhas nos uniformes presentes.

Num gesto de rara grandeza ecumênica, o evento dedicou um momento de silêncio.

BOAS-VINDAS OFICIAL

Pelo Capelão Coronel PM Marcos Medeiros

Coordenador dos PM’s de Cristo – 5ºGB/15ºBPM-M

“Soldados de Cristo e Defensores da Pátria!”

Como comandante espiritual desta tropa especial, ergo minha voz com as palavras do Salmo 144:1 – “Bendito seja o Senhor, minha Rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha”.

Hoje, neste quartel da fé, apresentamos continência ao Supremo Comandante! Assim como Davi preparou seus valentes (2 Samuel 23:8), Deus forjou cada um de vocês – bombeiros que enfrentam chamas, PMs que patrolam ruas – como “instrumentos de justiça” (Romanos 6:13).

Em formação espiritual, declaro:

1️⃣ “Em nome d’Aquele que é o Caminho” (João 14:6) – Saudamos os veteranos cujas cicatrizes contam histórias de resgate divino

2️⃣ “Pelo poder d’Aquele que nunca dorme” (Salmo 121:4) – Recebemos os novatos com a ordem de Josué 1:9: “Sê forte e corajoso!”

3️⃣ “Sob a bandeira do Único que tem toda autoridade” (Mateus 28:18) – Convidamos cada civil presente a se unir a esta tropa celestial

“Pelos flancos – atenção!” Inclinemos nossos corações na Oração de Gratidão, lembrando que: “Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar” (Salmo 84:10).

Que o Deus dos Exércitos nos cubra com Seu manto de proteção!

Capelão Coronel PM Marcos Medeiros

Comandante Espiritual da Front

“Porque nós não somos contra a carne e o sangue, mas contra os principados…” (Efésios 6:12)

HISTÓRIA E NÚMEROS DE UM LEGADO

O major Bernardes, subcomandante do 5º GB, apresentou dados que impressionam:

235 heróis de plantão

8 municípios atendidos

2.1 milhões de vidas sob proteção

Os postos operacionais – de Macedo a Cajamar – foram citados como “altares civis onde se pratica o amor ao próximo”.

PROVADOS PELO FOGO, ILESOS PELA FÉ

O reverendo Bruno Ribas, capelão com experiência em zonas de conflito, trouxe uma mensagem lapidar a partir de Isaías 43:1-2:

“Quando passares pelo fogo… a chama não te queimará”. Num paralelo eloquente, lembrou que “o mesmo fogo que destrói casas é aquele que purifica almas”.

A Banda R1 elevou o tom da cerimônia com arranjos que mesclavam hinos sacros e marchas militares, enquanto o Sgt. Schizato apresentou o projeto “Varões de Deus”, iniciativa que treina jovens músicos em comunidades carentes.

MOMENTO SOBRETUDO

O ápice emocional veio com a projeção silenciosa do Hino do Corpo de Bombeiros – gesto de respeito.

EPÍLOGO

O pastor Jean Machado encerrou com a bênção de Números 6:24-26, enquanto a Banda R1 executava um poslúdio que soava como chamado para novas missões. Fora do templo, as sirenes permaneciam em alerta – prontas para responder ao próximo chamado, terreno ou divino.

“Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação” (2 Timóteo 1:7)

Matéria produzida com informações da Assessoria do 5º GB e Conselho Ecumênico de Guarulhos

“Fé em Chamas: 5º GB Celebra 62 Anos com Culto Histórico em Guarulhos”