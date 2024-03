Por Redação 23:09:16 Culto de Ação de Graças pelo 61º Aniversário do 5º Grupamento de Bombeiros

Colaboração Capelão Medeiros

Homenagem aos Bombeiros Aposentados

A Associação PMs de Cristo celebrou, em 19 de março de 2024, um Culto de Ação de Graças em comemoração aos 61 anos de existência do 5º Grupamento de Bombeiros. A cerimônia, realizada na sede do 5º GB no bairro Bom Clima, reuniu autoridades e bombeiros para celebrar a história e o legado da corporação.

Culto de Ação de Graças pelo 61º Aniversário do 5º Grupamento de Bombeiros

Homenagem aos Bombeiros Aposentados

O culto foi dedicado não apenas a Deus, mas também aos homens e mulheres que dedicaram a maior parte de suas vidas ao serviço e à proteção da população paulista. A Associação PMs de Cristo reconhece a importância do trabalho dos bombeiros aposentados e os homenageou por sua bravura e compromisso.

Presenças de Autoridades

O evento contou com a presença de diversas autoridades políticas e militares, incluindo:

Jesus Roque de Freitas (Professor Jesus) – Vice-Prefeito e Secretário da Cultura de Guarulhos

– Vice-Prefeito e Secretário da Cultura de Guarulhos Inspetor Márcio José Pontes – Secretário de Segurança Pública de Guarulhos

– Secretário de Segurança Pública de Guarulhos Cel PM Valdir Pires – Coordenador da Defesa Civil

– Coordenador da Defesa Civil Cel PM Alexandre Marcondes Terra – Presidente da Associação PMs de Cristo

– Presidente da Associação PMs de Cristo Ten Cel Alexsandro Vieira – Comandante do 5º Grupamento de Bombeiros

– Comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Maj PM Antônio Carlos Bernardes – Subcomandante do 5º Grupamento de Bombeiros

– Subcomandante do 5º Grupamento de Bombeiros Maj Santos Soares – Subcomandante do 15º BPM/M

A Associação PMs de Cristo

A Associação PMs de Cristo é uma entidade sem fins lucrativos que leva fé e esperança aos Policiais Militares do Estado de São Paulo. A associação realiza a Capelania Voluntária, contando com cerca de 1.200 colaboradores voluntários, civis e militares, que atuam sem remuneração. Atualmente, o presidente da Associação é o Cel PM da Reserva Alexandre Marcondes Terra. Culto de Ação de Graças pelo 61º Aniversário do 5º Grupamento de Bombeiros

O 5º Grupamento de Bombeiros

O 5º Grupamento de Bombeiros, sob o comando do Ten Cel PM Alexsandro Vieira, atende o município de Guarulhos e mais sete cidades vizinhas. A corporação conta com um efetivo de 235 homens e mulheres que, com bravura e dedicação, garantem a segurança da população.

O Culto de Ação de Graças foi um momento de gratidão pela história do 5º Grupamento de Bombeiros e por todos aqueles que dedicaram suas vidas ao serviço da comunidade. A Associação PMs de Cristo se orgulha de poder homenagear esses heróis e celebrar a importância da corporação para a segurança pública.