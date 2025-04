5 ( 77690 )

“Tribunal de Contas aponta irregularidades em contratos da era Guti; atual prefeito, engenheiro, promete solução técnica para garantir a alegria das crianças em 2026.”

Prefeitura de Guarulhos em Crise: Crianças Ficam Sem Ovos de Páscoa em 2025

As crianças de Guarulhos foram surpreendidas com a notícia de que não receberão os tradicionais ovos de Páscoa este ano. A razão? Um relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou irregularidades em contratos firmados durante a gestão do ex-prefeito Guti (bacharel em Direito), deixando um rombo financeiro que impossibilitou a realização do evento.

O Legado Problemático da Gestão Anterior

O ex-prefeito Guti, formado em Direito, enfrentou críticas recorrentes por supostas falhas na administração pública. Agora, o Tribunal de Contas confirmou desvios e má gestão de recursos, incluindo contratos superfaturados e licitações questionáveis. O resultado? Um prejuízo aos cofres públicos que afetou diretamente projetos sociais, incluindo a distribuição de ovos de Páscoa para crianças carentes.

Lucas Sanches (PL): A Esperança de uma Gestão Técnica

Diante desse cenário, o atual prefeito, Lucas Sanches (PL), engenheiro de formação, assume o desafio de reorganizar as contas públicas e, ao mesmo tempo, buscar alternativas para minimizar o impacto nas crianças. Conhecido por sua abordagem técnica e metódica, Sanches promete:

Auditoria detalhada nos contratos da gestão anterior para identificar e recuperar recursos .

Parcerias com a iniciativa privada para garantir a Páscoa de 2026 sem custos extras aos cofres públicos.

Plano de eficiência fiscal para evitar novos rombos e priorizar projetos sociais.

Será que a Engenharia Pode Salvar a Páscoa?

Enquanto Guti deixou um rastro de problemas jurídicos e financeiros, Sanches aposta em números, planejamento e transparência. Sua formação em engenharia é vista como um trunfo para resolver crises estruturais, mas o desafio é grande. A pergunta que fica é: “O prefeito conseguirá, com sua expertise, reverter o cenário e devolver a esperança às crianças de Guarulhos?”

O que Diz a População?

Moradores ouvidos pela Gazeta News Guarulhos expressaram frustração com a gestão passada, mas também esperança no atual governo: “Guti prometia muito e entregava pouco. Agora queremos ver ações concretas do Sanches”, disse Maria Silva, mãe de dois filhos.

A crise dos ovos de Páscoa em Guarulhos escancarou os problemas herdados, mas também destacou a diferença entre duas formas de governar: uma marcada por controvérsias jurídicas e outra que promete eficiência técnica. Em 2026, a população espera não apenas ovos de chocolate, mas a confirmação de que a engenharia administrativa de Lucas Sanches pode, de fato, reconstruir a cidade.

