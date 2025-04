5 ( 34512 )

Por Redação 11:15:21

Crianças Invadem Área Restrita do Aeroporto de Guarulhos Durante Aterrissagem

Incidente próximo à pista de pouso coloca em risco segurança aérea; autoridades reforçam fiscalização

Um incidente grave foi registrado no Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta semana, quando um grupo de crianças invadiu uma área restrita próxima à pista de pouso durante a aterrissagem de aeronaves. O fato, que poderia ter consequências catastróficas, acendeu o alerta sobre a segurança nas imediações do aeroporto.

O Que Aconteceu?

De acordo com relatos, as crianças ultrapassaram a cerca de proteção e adentraram em uma zona de segurança, onde circulam veículos de serviço e funcionários do aeroporto. O episódio ocorreu no momento em que aviões realizavam procedimentos de pouso, aumentando o risco de acidentes.

Riscos Envolvidos

A invasão de áreas restritas em aeroportos é considerada uma das maiores ameaças à segurança aérea. Entre os perigos estão:

Colisão com aeronaves em movimento

Acidentes com veículos de solo (como tratores e caminhões)

Interferência em sistemas sensíveis (luzes de pista, radares)

Ação das Autoridades

A Infraero e a Administração do Aeroporto foram acionadas imediatamente e reforçaram a fiscalização nas cercanias. Medidas como:

Inspeção das cercas de proteção

Aumento de rondas de segurança

Campanhas de conscientização em comunidades vizinhas

O Que Diz a Lei?

Invasão de área aeroportuária é crime previsto no Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. No caso de menores, os responsáveis podem ser penalizados.

Autoridades reforçam a necessidade de:

Melhorar a sinalização em áreas próximas ao aeroporto

Engajar a comunidade em ações educativas

Manutenção constante das barreiras físicas

