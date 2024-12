0 ( 0 )

Por Redação 00:04:40

Corinthians x Criciúma: Mascote provoca e jogadores invadem campo em confusão

Entenda o que aconteceu durante o jogo que paralisou o Brasil

A partida entre Corinthians e Criciúma foi marcada por uma confusão inusitada. O mascote do Criciúma provocou os jogadores do Corinthians, que reagiram invadindo o campo. Saiba mais sobre esse episódio que está dando o que falar.

Corinthians x Criciúma: Mascote provoca e jogadores invadem campo em confusão

A partida entre Corinthians e Criciúma, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por um episódio inusitado que paralisou o país. Durante o intervalo, o mascote do Criciúma, o Tigre, protagonizou uma cena de pura provocação, utilizando uma maca para zombar dos jogadores do Corinthians.

Corinthians x Criciúma: Mascote provoca e jogadores invadem campo em confusão

A atitude do mascote não passou despercebida pelos atletas alvinegros, que reagiram com indignação, invadindo o campo em direção ao Tigre. A confusão foi rapidamente contida pelos seguranças, mas o episódio gerou grande repercussão nas redes sociais e nos noticiários esportivos.

O que motivou a reação dos jogadores?

A provocação do mascote foi interpretada como uma falta de respeito pelos jogadores do Corinthians, que já estavam irritados com o resultado do primeiro tempo. A utilização da maca, um objeto associado a lesões e sofrimento, foi vista como uma afronta e acendeu a ira dos atletas.

Consequências da confusão

O episódio teve diversas consequências, tanto dentro quanto fora de campo. O mascote, um gandula e um fotógrafo do Criciúma foram expulsos e punidos com suspensão. Além disso, a partida foi paralisada por mais de 20 minutos, gerando grande prejuízo para a organização do campeonato.

A confusão também gerou uma grande discussão nas redes sociais sobre o papel dos mascotes nos jogos de futebol e sobre a necessidade de um maior controle das emoções por parte dos atletas.