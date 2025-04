Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo empossa representantes da Prefeitura para o novo biênio

Os agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos, Layla Fordelone e Marcelus Moreira, continuarão como representantes da cidade no Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-SP) para o novo biênio. A cerimônia que marcou a recondução dos funcionários ocorreu na quinta-feira (3), no auditório do Detran-SP, na região central da capital paulista.

No Cetran-SP, os servidores, juntamente com os demais conselheiros, terão como responsabilidade cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, bem como elaborar normas no âmbito das respectivas competências, responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito, além de estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito.

Ainda no órgão, eles também serão responsáveis pelo julgamento, em segunda e última instância administrativa dos recursos interpostos contra as decisões tomadas pelas Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI) e nos órgãos e entidades executivos estaduais.

Além de Layla e Moreira, foram eleitos como suplentes os agentes Venceslau Francisco Krokosz e Rosemeire Aparecido Pinto. Os membros ficam no órgão durante o biênio 2025/2026.