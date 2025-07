Por Redação 16:12:55

Combate à discriminação racial: Prefeitura de Guarulhos promove série de ações ao longo de 2025

No Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, conheça iniciativas como a cartilha antirracista, a feira Empreenda Afro e os canais de denúncia da cidade.

Nesta quinta-feira (3), Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, Guarulhos destaca um conjunto de políticas públicas e ações afirmativas para promover o respeito, a justiça e a igualdade. As iniciativas, coordenadas pela Subsecretaria da Igualdade Racial, visam combater o preconceito e valorizar a diversidade da população guarulhense, que, segundo o Censo 2022, é composta por 50,3% de pessoas pardas ou pretas.

Educação e Conscientização no Serviço Público

No início do ano, foi lançada a cartilha “Por Uma Prática Antirracista no Serviço Público”. O material orienta os servidores a adotarem práticas mais inclusivas e respeitosas, aprimorando o atendimento à diversidade racial da cidade, que inclui negros, indígenas e ciganos. O objetivo é reforçar a missão de oferecer serviços com equidade e justiça.

Acesse a cartilha completa neste link.

Valorização de Saberes e Cultura Ancestral

Em março, a Prefeitura inaugurou o Espaço de Cultivo e Saberes Ancestrais (avenida Birinepe, 99, Jardim Cumbica). A iniciativa visa valorizar as culturas indígenas e afrodescendentes através do manejo de plantas para usos terapêuticos e culturais, unindo ciência, espiritualidade e tradição.

Incentivo ao Empreendedorismo Afro

A feira Empreenda Afro, realizada em abril no Adamastor, reuniu mais de 40 expositores pretos e pardos para fortalecer o afroempreendedorismo na cidade. Com apoio do Sebrae-SP e do Banco do Povo, o evento promoveu oportunidades, valorizou a economia criativa e estimulou negócios locais.

Debate e Construção de Políticas Públicas

A 4ª Conferência Regional da Igualdade Racial, sediada em Guarulhos em junho, reuniu municípios do Alto Tietê para discutir avanços. “Devemos trabalhar a educação, a saúde, a empregabilidade, a habitação e muitos outros fatores”, destacou o subsecretário Jorge Caniba Batista dos Santos.

Canais de Denúncia: Como Agir Contra o Racismo

A discriminação racial é crime. Em Guarulhos, as denúncias podem ser feitas de forma segura e, se preferir, anônima.

SOS Racismo (Guarulhos): O serviço recebe e apura denúncias de discriminação. Telefone: 2402-1000 E-mail: [email protected]